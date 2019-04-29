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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Almanya'nın askeri harcamaları 2018'de yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı

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Almanya'nın askeri harcamaları 2018'de yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı

Almanya'nın savunma harcamaları, geçen yıl yaklaşık 50 milyar dolara çıkarak 2009'a göre yüzde 9 yükseliş kaydetti.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) "Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018" raporu yayımlandı. 

Rapora göre, küresel askeri harcamalar, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 1,8 trilyon dolara ulaştı. 

Dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa olarak belirlendi. 

Rapora göre, Almanya, geçen yıl 49 milyar 500 milyon dolar savunma harcaması yaptı. 2017'de en çok savunma harcama yapan ülkeler sıralamasında 9'uncu olan Almanya, geçen yıl 8'inci sıraya yükseldi. Almanya'nın askeri harcamaları, 2009'a göre yüzde 9 artış gösterdi. 

2009'da GSYH'nin yüzde 1,4'üne denk gelen Almanya'nın savunma harcamaları, geçen yıl yüzde 1,2'sine geriledi. 

Rapora göre, Türkiye'nin savunma harcamaları da 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı. 

ALMANYA'DA SAVUNMA HARCAMALARININ 60 MİLYAR AVROYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

2024'e kadar savunma için GSYH'nin yüzde 1,5'undan fazlasını harcamayı planlayan ülkede, halkın yüzde 53'ü savunma harcamalarının artmasına sıcak bakmıyor. 

Almanya, orduya daha fazla asker alınması ve mevcut silah sistemlerini modernleştirmek için savunma harcamalarını 43 milyar avrodan 60 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor. 

Geçen yıl Almanya Savunma Bakanlığınca hazırlanan rapora göre, bakanlık, 2023’e kadar savunma harcamalarının yüzde 40 artırılmasını öngörüyor. Bu yıl 43 milyar avro olarak planlanan harcamaların, 2024'e kadar 60 milyar avroya çıkarılması amaçlanıyor. 

Söz konusu harcamaların 60 milyar avroya ulaşmasıyla GSYH içindeki payı da yüzde 1,5'un üzerine çıkmış olacak. 

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının GSYH'lerinin yüzde 2'sini bulmasını esas alırken, ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Almanya'yı hedef almıştı. Trump, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde GSYH'nin yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu. 

29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini belirten Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savunmuştu. Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil, bir an önce yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti. 

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