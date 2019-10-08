Almanya'nın 2019 ihracat tahmini düşürüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'nın 2019 ihracat tahmini düşürüldü
GeriEkonomi Almanya'nın 2019 ihracat tahmini düşürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
08.10.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Almanya'nın 2019 ihracat tahmini düşürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'nın 2019 ihracat tahmini düşürüldü

Almanya Dış Ticaret Birliği, ülkenin bu yıla ilişkin ihracat artışına yönelik tahminini yüzde 1,5’ten yüzde 0,5’e indirdi.

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA), ülkenin ihracatına yönelik artış tahminini ABD'nin küresel ticaret politikaları ve Brexit’ten dolayı aşağı yönlü revize etti.

BGA, Almanya'nın ihracatına ilişkin daha önce yaptığı bu yılı da kapsayan tahminlerinde güncelleme yaptı. Birlik, güncellemede ülkenin bu yıl için ihracatına ilişkin artış tahminini yüzde 1,5’ten yüzde 0,5'e düşürdü. Birlik, "ABD'nin küresel ticaret politikalarını ve Brexit’i” revizeye sebep olarak gösterdi.

Almanya’nın ithalatının bu yıl yüzde 2 artacağını belirten BGA, ülkenin küresel ticaret durumunun ise en erken 2020 yılının ikinci yarısında düzeleceğini öngördü. Birlik, Brexit’in, Alman şirketler için uzun dönemli planlamayı imkansız hale getirdiğine vurgu yaparak, ülkenin Brexit sürecinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

BGA daha önce yaptığı açıklamada, Brexit’ten dolayı Alman şirketlerinin İngiltere’ye ihracatında 3,5 milyar avro kayıp olduğunu savunarak, İngiltere’nin sanayi üretiminde stoklarının tükenmesiyle ve anlaşmasız bir Brexit ile ülkenin ihracat kaybının daha da fazla olacağına işaret etmişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisini (Destatis) verilerine göre, ülkenin 2018 yılı mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 3 artarak 1 trilyon 317 miyar avro ile rekor kırmıştı. Ülkenin aynı dönemdeki ithalatı 1 trilyon 90 milyar avro olurken, dış ticaret fazlası ise 227 milyar 800 milyon avro seviyesinde kayıtlara geçmişti.

Ülkenin bu yılın ilk 7 ayındaki ihracatı da 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 781,3 milyar avroya yükselirken, ithalatı yüzde 2,5 azalarak yaklaşık 650,2 milyar avroya ulaştı. Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 7 ayında 131,1 milyar avro oldu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
5.8'lik depremin ardından Avcılar’da eski yapıların fiyatı dibe vurdu, yenilerin tavan yaptı
Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi
Hava yoluyla 9 ayda 161,5 milyon yolcu taşındı
Ankara-Londra hattında 23 milyar dolarlık "çözüm" arayışı