Almanya'dan 'yeşil tahvil' ihracı

Almanya gelecek yılın ikinci yarısında giderek yükselen bir piyasa olan sürdürülebilir finans piyasasına adım atarak ilk "yeşil tahvili" ihraç edecek.

Almanya Finans Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Alman Federal Hükümeti, yeşil menkul kıymetleri ihraç ederek sürdürülebilir finansal piyasaların ve özellikle çevreci piyasanın gelişimini desteklemeyi amaçlıyor" denildi.



Hükümetin vadesi gelen borcu çevirme (rollover) çabalarının bir parçası olan yeni tahvil türü, yeşil tahvil şeklinde tasarlanacak.



Ajans, bunun federal hükümetin, geleneksel federal menkul kıymetlerle aynı vadede ve kuponlu yeşil tahviller ihraç edeceği anlamına geldiğini ifade etti.



Ajans ihraç edilecek tahvil miktarını belirtmedi ancak konuyla ilgili üç kişinin dün Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, "yeşil tahvil" yüksek tek haneli seviye ila düşük çift haneli milyar euro arasında olacak.