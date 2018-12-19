Almanya'dan kritik karar: Şirket satın almaları...
Almanya, Avrupalı olmayan kuruluşların Alman şirketlerinde hisse alması öncesinde yapılan güvenlik soruşturması için ölçü olan hisse oranını yüzde 25'ten yüzde 10'a düşürdü.
BİR yetkilinin
verdiği bilgiye göre kritik önemdeki altyapının korunması amacıyla alınan bu önlem, özellikle Çinli yatırımcıların satın alma girişimlerine karşı alındı.
Yetkili, hükümetin bugün aldığı karara göre, bazı sektörlerdeki satın almalara hükümet kamu güvenliği gerekçesiyle müdahale edebileceğini söyledi.
Bunun için daha önce geçerli olan hisse alım oranı yüzde 25 iken bundan böyle yüzde 10 olacak.
Devlet destekli bazı Çin şirketlerinin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde önemli teknolojilere giderek daha fazla katılmaları, kaygı yaratıyor.
Buna karşılık Çin, kendi şirketlerinin yabancılara geçmesine engel oluyor.
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