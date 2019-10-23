Almanya'dan ECB Yönetim Kurulu üyeliğine yeni aday

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'dan ECB Yönetim Kurulu üyeliğine yeni aday
GeriEkonomi Almanya'dan ECB Yönetim Kurulu üyeliğine yeni aday
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
23.10.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Almanya'dan ECB Yönetim Kurulu üyeliğine yeni aday

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'dan ECB Yönetim Kurulu üyeliğine yeni aday

Almanya'da Bakanlar Kurulu, ECB Yönetim Kurulu üyeliğine Isabel Schnabel'un aday gösterilmesine karar verdi

Almanya, boş olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyeliğine öğretim üyesi Isabel Schnabel'i aday gösterdi.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, ECB Yönetim Kurulu'nun Alman üyesi Sabine Lautenschlaeger'in görev süresi dolmadan istifa etmesiyle yerine Bonn Üniversitesi Öğretim Üyesi Isabel Schnabel'in aday gösterilmesine karar verdi.

48 yaşında olan Schnabel, 2014’ten beri Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Schnabel, Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ve diğer merkez bankalarının başkanları, ECB’nin kasım ayından itibaren ayda 20 milyar avro tahvil alımına yeniden başlama kararını eleştirmişti. Schnabel, ECB’nin geçen ay açıkladığı son teşvik paketini abartılı bularak paketin bankanın yetkisi dahilinde olduğunu belirtmişti.

ECB Yönetim Kurulu'nun Alman üyesi Sabine Lautenschlaeger de ECB'nin yeni teşvik kararından sonra, görev süresi dolmadan istifa etmişti.

Isabel Schnabel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alman hükümeti tarafından ECB Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmekten onur duyduğunu ifade ederek, "Avrupa makamları tarafından atamam onaylanırsa yüksek beklentileri karşılamak için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan, 8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Mario Draghi, ekim sonunda görevini Christine Lagarde'a devredecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle