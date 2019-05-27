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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.05.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Almanya’dan bankalara konjonktürel sermaye tamponu

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Almanya’dan bankalara konjonktürel sermaye tamponu

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ülkedeki bankalar için yüzde 0,25’lik konjonktürel sermaye tamponu getirilmesini önerdi.

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), ekonominin yavaşladığı dönemlerde büyümeyi desteklemek için Almanya’da bankalar için yüzde 0,25’lik konjonktürel (döngüsel) sermaye tampunu getirilmesini önerdi.

BaFin tarafından yapılan açıklamada, ekonomik bir düşüş durumunda bankaların reel ekonomiye kredi vermelerini devam ettirmesine yönelik olarak, bankalar için yüzde 0,25’lik konjonktürel (döngüsel) sermaye tampunu getirilmesinin önerildiği belirtildi. 

Söz konusu sermaye tamponunun 2019 Temmuz ayından itibaren geçerli olacağı ve bankalara uygulamak için 12 süre verildiği açıklamada yer verildi. 
BaFin’e göre, bu konjonktürel sermaye tamponu ile ekonomik kriz durumunda reel ekonomiye kredi ile desteklemek için bankaların elinde yaklaşık 6 milyar avro olacak. 

Ekonominin yavaşladığı ve kredi hacimlerinin düştüğü dönemlerde bankaların ilave sermaye yükümlülüklerinin azaltılarak bir rahatlama sağlanması ve bankaların ekonomik büyümeyi tekrar destekler hale gelmesinin öngörüldüğü söz konusu ilave sermaye yükümlülüğü Basel III düzenlemelerine göre yüzde 0-2,5 arasında belirlenebiliyor. 

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