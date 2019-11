Almanya'dan Afrika'ya yatırım açılımı

Yoksullukla anılan Afrika kıtası, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1989 yılında 20 Kasım'ı, "Afrika'nın Sanayileşme Günü" olarak kabul etmesinden bu yana 30 yıldır endüstrileşme mücadelesi veriyor.



"Kara kıtadaki" sermaye sorunu, iklim ve bir türlü bitmeyen iç karışıklıklar endüstrileşme mücadelesini zorlaştırsa da sahip olunan zengin maden yatakları ve genç nüfus gibi avantajlar dolayısıyla Afrika'nın gelişmiş ülkelerin ilgisini her geçen gün biraz daha çekmesi, bu mücadelede olumlu etkenler olarak öne çıkıyor.



Kıtada son yıllarda Çin, Türkiye, İtalya ve Hindistan'ın yatırımlarının artması dikkati çekerken, Almanya ve Fransa gibi ülkeler de bu pazardaki varlığını artırmak için çeşitli projeler altında çalışmalar yürütüyor.



Almanya, 2017 yılında G20 dönem başkanlığında, kıtada özel yatırım ve altyapı çalışmalarını teşvik etmek için G20 inisiyatifinde "Afrika ile Uyum

(Compact with Africa)" projesini başlattı. Bu kapsamda Afrika ülkelerinden 12 devlet veya hükümet başkanının katılımıyla dün Berlin'de yatırım konferansı düzenlendi.



Konferansa Mısır, Etiyopya, Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Fas, Ruanda, Senegal, Togo ve Tunus'tan devlet veya hükümet başkanları katıldı. G20'nin Avrupalı üyeleri, IMF, Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Afrika Komisyonu'ndan yetkililerin yer aldığı konferansta, liderlere sunulan pilot projelerin değeri 1 milyar avronun üzerinde bulunuyor.



Alman iş dünyası da zengin yeraltı kaynakları ve geniş tarım arazilerine sahip Afrika'da, özellikle altyapı ve enerji alanlarındaki yatırım fırsatlarından pay kapmak için konferansa büyük ilgi gösterdi.



Konferans ile Almanya ve G20 ülkelerinden Afrika'ya daha fazla yatırım çekilmesi amaçlanırken, yatırımlar yoluyla Afrika'nın göç veren ülkelerinin istikrara kavuşmasına ve kalkınmasına yardımcı olunması hedefleniyor.



"AFRİKA'DA YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR"



Almanya Başbakanı Angela Merkel, konferansa yönelik değerlendirmesinde, Afrika'nın, risklerden daha fazla fırsatlar sunduğunu belirterek, "Kıtada yapacak çok şey var. Bu yüzden Afrika ile iş birliği yapmak için, birlikte bir şeyler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Afrika'daki yatırımların, geleceğe yatırım olduğunu ve her iki taraf için de "kazan-kazan" durumu sağladığını kaydeden Merkel, Afrika ile iyi ilişkiler kurmanın Almanya'ya yarar sağlayacağını vurguladı.



Konferansta konuşan Norveç Başbakanı Erna Solberg, konferansta yaptığı konuşmada, Norveç emeklilik fonunun Afrika'daki yatırımlarının 5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.



Konferansta Afrika ülkelerinin liderleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Afrika ülkelerinin kredi değerlendirmesinde hala risklerin fırsatlardan daha yüksek olduğunu belirtmelerini eleştirerek, "Bu değişmeli. Çünkü yatırımları engelliyor." ifadesini kullandı.



"AFRİKA'DA YAŞ ORTALAMASI 22"



Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller de küresel nüfus artışının 3'te ikisinin Afrika'da gerçekleştiğini aktararak, kıtada yaş ortalamasının 22 olduğunu bildirdi.



Afrika ülkelerinde yenilebilir enerji gibi iklim yatırımları alanında büyük fırsatlar olduğunu kaydeden Müller, "Alman şirketleri bu alanda kilit yatırımlar yapmaya teşvik etmek istiyoruz." dedi.



Müller, "Afrika ile Uyum" projesinde yer alan bazı ülkelerde yolsuzlukla mücadelede ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, "Yolsuzlukla mücadelede bu ülkeler, bazı Avrupalı ülkelerden halihazırda daha iyi durumda." değerlendirmesinde bulundu.



TİCARET HACMİ



Toplam dış ticaret hacmiyle dünyanın üçüncü, ihracatıyla ikinci ülkesi olan Almanya'nın Afrika kıtasıyla ekonomik ilişkilerine bakıldığında, henüz istenilen seviyede olmadığı belirtiliyor. Almanya'nın Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın, toplam ihracat içindeki payı sadece yüzde 2'ye denk geliyor.

Almanya'nın Sahraaltı Afrika ile toplam ticareti, geçen yıl yaklaşık 23 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu da Avrupa'nın en büyük ekonomisinin dış ticaretinin sadece yüzde 1'ine denk geliyor.



Zengin yeraltı kaynakları ve geniş tarım arazilerine sahip Afrika ile ekonomik ve siyasi iş birliklerini güçlendirmek isteyen Almanya, bu kapsamda son dönemde bazı Afrika liderlerini sık sık Berlin'de ağırlıyor.



Başbakan Angela Merkel de Afrika kıtasındaki bazı ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek "özel yatırımlar konusunda destek olabilecekleri" mesajı veriyor.



ALTYAPI VE ENERJİ FIRSATLARI ÖN PLANDA



Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'nın, Afrika'da özellikle altyapı ve enerji alanlarındaki özel yatırım fırsatlarını değerlendirdiği belirtiliyor.

Siemens, Volkswagen, Bosch ve Commerzbank'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 800 Alman şirketi, Afrika'da aktif olarak iş yapıyor. Alman şirketlerin kıtadaki doğrudan yatırımlarının değeri 11 milyar avro civarında bulunuyor.



Almanya'da önemli altyapı ve enerji firmalarının bulunması, Alman politikacıların elini güçlendirirken, Almanya'yı, kıtaya ilgi duyan diğer AB ülkelerinden de pozitif ayrıştırıyor.



ZENGİNLİKLERLE DOLU AFRİKA KITASI



Çok farklı bir tarihe ve kültüre sahip olan Afrika kıtası, yüz ölçümü olarak Avrupa'nın 3 ve Almanya'nın 85 katı büyüklüğünde. 54 ülkeden oluşan kıta, 3 bin etnik grup ve dili bünyesinde barındırıyor. "Kara kıta", zengin petrol ve altın rezervlerinin yanı sıra dünyanın en geniş tarım arazilerine de sahip.

2016 verilerine göre, 1,2 milyarlık nüfusunun yarısı 25 yaşın altında olan Afrika, genç ve dinamik nüfusuyla da öne çıkıyor. Kıta nüfusunun 2050 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor ancak bunun hem avantajları hem de zorlukları olacağı belirtiliyor.

Söz konusu özellikleriyle Afrika, kıta üzerinde yaşayan tüm insanları besleme potansiyeline sahipken, bu potansiyeli kullanamaması ve bazı ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle yoksulluk, açlık, kötü beslenme ve salgın hastalıklar gibi büyük sorunlar da yaşıyor.