Almanya'da yıllık enflasyon nisanda arttı
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da enflasyon bu yılın nisan ayında geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 1,6 arttı. Yıllık enflasyon mart ayında da yüzde 1,6 yükselmişti.
Ülkede, enflasyon aylık bazda ise değişmedi.
Piyasalarda enflasyonun nisan ayında aylık yüzde 0,1 azalması, yıllık yüzde ise1,5 artması bekleniyordu.
Diğer yandan, Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise nisan aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 1,4 arttı.
Almanya’da yıllık enflasyonun yükselmesinde gıda fiyatlarının yüzde 3,4, kiraların yüzde 1,6, hizmetlere yönelik maliyetlerin yüzde 1,5 ve enerji fiyatlarının da yüzde 1,2 artması etkili oldu.
Bu arada, nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 16 Mayıs’da yayımlanacak.
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