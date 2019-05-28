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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.05.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde

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Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde

Mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 10,1'e gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 10,1'e gerileyerek Mayıs 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Haziran 2019 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 0,1 puan düşerek 10,1'e geriledi. Beklenti, endeksin 10,4 olması yönündeydi. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Tüketici Güven Endeksi, Mayıs 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da iç talebin ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığını belirterek, "Tüketicilerin tüketim havası halen sağlam duruyor. Genel makroekonomik belirsizlik göz önüne alındığında, bu çok olumlu bir mesaj." ifadelerini kullandı.

Almanya'da iş gücü piyasasının istikrarlı kalması, iç tüketimi desteklerken, Alman hükümeti büyüme bu yıl yüzde 0,5'te kalacağını öngörüyor. 

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