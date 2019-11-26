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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Almanya'da tüketici güveni yükseldi

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Almanya'da tüketici güveni yükseldi

GFK'nin açıklamasında, tüketicilerin hem ekonomik hem de gelir beklentilerinin belirgin şekilde arttığına vurgu yapıldı. Beklenti, endeksin aralık ayında 9,6’da sabit kalması yönündeydi.

Almanya'da kasım ayında 9,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralıkta beklenmedik şekilde 9,7’ye yükseldi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Aralık 2019 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda 9,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında 0,1 puan artış kaydetti. Beklenti, endeksin 9,6’da sabit kalması yönündeydi.
GFK'nin açıklamasında, tüketicilerin hem ekonomik hem de gelir beklentilerinin belirgin şekilde arttığına vurgu yapılarak “Küçük kayıplara rağmen satın alma eğilimi yüksek seviyesini korumayı sürdürüyor.” ifadesine yer verildi.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Alman tüketiciler, son derece iyi tüketici havası nedeniyle üçüncü çeyrekte Almanya ekonomisinin resesyondan kaçınmasına önemli bir katkı yaptı. Hane halkı tüketimi, ekonominin önemli bir ayağı olma rolünü sürdürüyor. Tüketiciler tüketici elektroniği ve oyuncak perakendecileri gibi yılın en yoğun dönemlerinden biri olan “tatil sezonu” (Paskalya ve yeni yıl tatili) konusunda iyimser.” yorumunu yaptı.

Almanya'da iş gücü piyasasının diğer ülkelere göre istikrarlı kalması, tarihin en düşük borçlanma maliyetleri, maaş zamlarının enflasyon üzerinde kalması ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikasının mevduat hesaplarına talebi düşürmesi iç tüketimi destekliyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

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