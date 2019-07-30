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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.07.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Almanya'da "tüketici güveni" son 26 ayın en düşüğünde

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Almanya'da "tüketici güveni" son 26 ayın en düşüğünde

Temmuzda 9,8 puan olarak ölçülen Almanya Tüketici Güven Endeksi, Ağustosta 9,7’e gerileyerek son 26 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Temmuz 2019 sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, temmuzda 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ağustos için 0,1 puana düşerek 9,7’e geriledi. 

Beklenti, endeksin 9,7’e gerilemesi yönündeydi. Böylece ihracatın ivme kaybetmesinden sonra hane halkı harcamaları ve inşaatın büyümenin en önemli destekleyicisi haline geldiği Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2017'den beri en düşük seviye olarak kaydedildi. 

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD ile ticaret ihtilaflarının, devam eden Brexit tartışmalarının ve küresel ekonomik yavaşlamanın “resesyon korkusunu” artırmaya devam ettiğini belirterek, “Her şeyden önce, otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri gibi önemli ölçüde ihracata
yönelik endüstrilerdeki çalışanlar en çok etkilenenler. Ayrıca, ekonomideki daralmaya yönelik haberler işlerin kaybedilme korkusunu artırıyor.” ifadelerini kullandı. 

Almanya'da iş gücü piyasasının istikrarlı kalması, enflasyon üzerindeki ücret artışları ve düşük borçlanma maliyetleri, iç tüketimi desteklerken, Alman hükümeti büyümenin bu yıl yüzde 0,5'te kalacağını öngörüyor. 

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