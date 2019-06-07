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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.06.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Almanya'da sanayi üretimi nisanda düştü

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Almanya'da sanayi üretimi nisanda düştü

Almanya'da sanayi üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 düşüş kaydetti.

Almanya'da sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,9 düştü. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mart ayına kıyasla yüzde 1,9 geriledi.

Sanayi üretimi, Nisan 2018’e göre ise yüzde 1,8 azaldı. Yüzde 0,5 artış olarak açıklanan mart ayı verisi, teyit edildi. Piyasalar tarafından,
ülkede sanayi üretiminin nisanda aylık yüzde 0,4 düşmesi bekleniyordu. Böylece, ülkede sanayi üretiminin nisanda beklenenden çok daha fazla düşüş göstermesi, Avrupa'nın lokomotif ekonomisinde yavaşlama korkularını yeniden artırdı.

Veriler, ülkede martta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,5 azaldığını da ortaya koydu.  Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,3, tüketim malları üretimi yüzde 0,8 düştü. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 1, düşüş kaydederken, inşaatta yüzde 0,2 artış görüldü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün üretiminde mart ve nisan döneminde, ocak ve şubat dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,9’lık bir düşüş görüldüğü belirtildi. Üretim sektörünün aldığı siparişlerde bu yılın başından beri yavaşlama görüldüğünü hatırlatan bakanlık. bu nedenle, ülkede sanayi üretiminin gelecek aylarda yavaş seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın nisan ayı sanayi üretimine ilişkin değerlendirmesinde, nisanda sanayi üretimdeki yüzde 1,9 düşüşün, mart ayındaki yüzde 0,5’lik yükselişin ardından geldiğini hatırlattı.

Bununda Alman endüstrisi için ikinci çeyreğe hayal kırıklığı ile başlamak anlamına geldiğini ifade eden Brzeski, "ülkede hem sanayi üretimi hem de ticaret, nisan ayında düştü. Bu da Avro Bölgesinin en büyük ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyüme hızını koruyamayacağına dair en son kaygıları artırdı." ifadesini kullandı.

Brzeski, küresel ticaret gerilimleri ile ülkedeki otomotiv ve kimya endüstrisindeki geçici problemlerin izlerini Alman sanayi üretiminde bıraktığını belirterek, “Tek seferlik faktörler (otomotiv sektörü yeni emisyon standartları gibi) şimdiye kadar ortadan kalkmış ve geçici pozitiflere dönmüş olmalıydı. Nisan ayı verilerinde mevsimsel etkilerin etkisi kısmen olabilir. Ancak, Alman ekonomisinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni endişelerini haklı çıkaracak şekilde bu yılın ikinci çeyreğine yönelik hayal kırıklığı oluşturan bir başlangıcı olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Şimdi durgun bir ekonomik döneme geri dönüşü engellemek için Mayıs ve Haziran aylarında daha güçlü bir yurt içi talebe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ekonomisi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 genişlemişti. Ülkede hükümetin resmi büyüme beklentisi bu yıl için aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı. 

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