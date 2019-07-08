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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.07.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Almanya'da sanayi üretimi mayısta arttı

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Almanya'da sanayi üretimi mayısta arttı

Almanya'da sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayıs ayında nisan ayına kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasalarda, ülkede sanayi üretiminin mayısta aylık yüzde 0,4 artması bekleniyordu. 

Sanayi üretimi, Mayıs 2018’e göre ise yüzde 3,7 azaldı. Daha önce yüzde 1,9 azalış olarak açıklanan nisan ayı verisi de yüzde 2 düşüş olarak revize edildi. 
Veriler, ülkede mayısta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,9 arttığını da ortaya koydu. 

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde, ara malı üretimi yüzde 0,5 azalırken, sermaye malı üretimi yüzde 2, tüketim malları üretimi de yüzde 1,1 arttı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 2,2 ve inşaatta yüzde 2,4 düşüş görüldü. 

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe üretimin mayısta yüzde 1,9 azaldığı kaydedildi. 

Nisan ayında sanayi üretiminin zayıf gerçekleşmesinden sonra mayısta toparlanmanın düşük bir seviyede kaldığı aktarılan açıklamada, siparişlerin zayıf kalması ve mevcut iş ortamı nedeniyle ülkede sanayi üretiminin gelecek aylarda potansiyelin altında kalacağının beklendiği bildirdi. 

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