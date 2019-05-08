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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Almanya'da sanayi üretimi martta beklentinin üstünde arttı

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Almanya'da sanayi üretimi martta beklentinin üstünde arttı

Ülkede sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşı, 0,5'lik yükseliş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubat ayına kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. 

Sanayi üretimi, Mart 2018’e göre yüzde 0,9 azalış kaydetti. Yüzde 0,7 artış olarak açıklanan şubat ayı verisi, yüzde 0,4 artış olarak revize edildi. Piyasalar tarafından, ülkede sanayi üretiminin martta aylık yüzde 0,5 düşmesi bekleniyordu. Böylece, ülkede sanayi üretiminin martta art arda ikinci kez artması, Avrupa'nın lokomotif ekonomisine yönelik güvenin artmasını sağladı. 

Veriler, ülkede martta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 0,4 arttığını da ortaya koydu.
 
Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,4, tüketim malları üretimi yüzde 1,1 artış gösterdi. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 0,3, inşaatta yüzde 1,1 artış kaydedildi. 

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün, ilk çeyrekte üretimini yüzde 0,4 artırmasına rağmen, Almanya içinden ve yurt dışından gelen siparişlerin ilk çeyrekte belirgin bir şekilde gerilediği kaydedildi. 

Bakanlık, siparişlerin gerilemesinden dolayı, ülkede sanayi üretiminin gelecek aylarda yavaş seyretmesinin beklendiğini de bildirdi. 

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