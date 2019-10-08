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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı

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Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı

Ülkede sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre hafif düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3 artış kaydetti.

Almanya'da sanayi üretimi, ara ve sermaye malları üretiminin güçlü kalmasının etkisiyle ağustos ayında bir önceki aya göre hafif düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3'lük artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, Ağustos 2018'e göre yüzde 4 daraldı. Daha önce aylık yüzde 0,6 düşüş olarak açıklanan temmuz ayı verisi ise yüzde 0,4 düşüş olarak revize edildi. Veriler, ülkede ağustosta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,7 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi yüzde 1 ve sermaye malı üretimi yüzde 1,1 artış gösterdi. Tüketim malları üretimi yüzde 1,1 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 1,7, inşaatta yüzde 1,5 düşüş kaydedildi. 

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