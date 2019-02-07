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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Almanya'da sanayi üretimi 4 aydır geriliyor

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Almanya'da sanayi üretimi 4 aydır geriliyor

Almanya'da sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9, tüketim malları üretimi yüzde 0,5 azaldı - Sanayi dışında, enerji üretiminde değişiklik olmazken, inşaatta 4,1 azalış görüldü.

Almanya'da sanayi üretimi, aralık ayında özellikle inşaat sanayisi ve tüketim malları üretiminin azalmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 0,4 gerileme kaydetti. Böylece Avrupa’nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi art arda dört aydır azalmış oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yılın aralık ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasıma kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi üretimi Aralık 2017’ye göre ise yüzde 3,9 azalış gösterdi. Daha önce yüzde 1,9 azaldığı açıklanan kasım ayı verisi, yüzde 1,3 azalış olarak revize edildi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin aralıkta, aylık yüzde 0,8 artması bekleniyordu. Ayrıca veriler, ülkede aralıkta önceki aya kıyasla "enerji ve inşaat hariç" sanayi üretiminin 0,2 arttığını ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 0,5 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre değişiklik olmazken, inşaatta 4,1 azalış görüldü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede sanayi üretiminin art arda dört aydır azalmış olduğu belirtilerek, otomobil sanayisinin üretiminin ise aralık ayında yüzde 7,2’lik artış olduğu ifade edildi. Bakanlık, azalan fabrika siparişlerinin sanayi üretiminde durgunluğa işaret ettiğini bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Alman ekonomisi, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.

Küresel ticarette ihtilafların artması ve Brexit endişesinden dolayı Alman hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8’den yüzde 1’e revize etmişti.

Destatis, dünde Almanya’da aralıkta fabrika siparişlerinin aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 7 azaldığını açıklamıştı.

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