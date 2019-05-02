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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Almanya'da perakende satışlar yıllık yüzde 2,1 düştü

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Almanya'da perakende satışlar yıllık yüzde 2,1 düştü

Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, martta yıllık bazda yüzde 2,1, aylık bazda da yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştü. Satışlar, bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,2 geriledi. 

Perakende satışlara ilişkin beklenti aylık bazda yüzde 0,4 düşüş göstermesi yönündeydi. 

Destatis, martta söz konusu satışların düşmesini, tüketicilerin tatilden dolayı Paskalya alışverişlerini nisan ayına ertelemesine bağladı. Söz konusu düşüşte, içecek ve tütün satışlarının keskin bir şekilde azalması da etkili oldu. 

Almanya'da rekor düzeyde istihdam sağlanması, maaşlardaki artış, düşük enflasyon ve faiz oranlarının düşük olması hanehalkı harcamalarını desteklerken, söz konusu harcamalar Alman ekonomisinin büyümesine de büyük katkı sağlıyor. 

Bu arada, pazar araştırma şirketi GfK'nın salı günü yayımladığı verilere göre, Almanya'da tüketici iklimi, 2 ay düştükten sonra nisanda tekrar istikrar kazandı. Bununla birlikte ekonomik beklentilerde gerileme devam etti. Araştırmada, tüketici hassasiyetinin genel ekonomik gidişe meydan okuduğu, bunun nedeninin, iş gücü piyasasının istikrarlı kalması olduğu belirtilmişti. 

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