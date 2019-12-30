Almanya'da kabin personeli greve gitti

Alman Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Alman Lufthansa Group çatısında faaliyet gösteren düşük maliyetli hava yolu şirketi Germanwings'de kabin görevlilerince 3 günlük greve gidildiğini duyurdu.



UFO'dan yapılan açıklamada, toplu iş görüşmesinde anlaşma sağlanamamasından dolayı 3 günlük greve gidildiği belirtilerek, grevin 1 Ocak Çarşamba günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.



Grev kararından sonra Eurowings adına uçuşlar gerçekleştiren Germanwings'in Berlin, Köln, Bonn, Münih, Hamburg ve Zürih ve Viyana'dan kalkacak 180'den fazla uçuşu iptal edilirken, UFO, anlaşma sağlanamaması halinde grevin uzatılacağı konusunda uyarıda bulundu.



Lufthansa'da çalışan kabin personeli, ücretlerinin artırılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kasımda greve gitmişti. Grev nedeniyle Lufthansa'da, 1500'den fazla uçuş iptal edilmek zorunda kalmıştı.