Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi şubatta geriledi
Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, şubat ayında bir önceki aya ve 2017 yılının şubat ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Bu 2016 yılının ekim ayından beri görülen ilk azalış oldu.
Endeks, yıllık bazda geçen yılın aralık ayında yüzde 1,1, bu yılın ocak ayında da yüzde 0,7 artmıştı. Şubatta ham petrol ve madeni yağlar hariç İthalat Fiyat Endeksi, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 1 azalış gösterdi.
Almanya’da İhracat Fiyat Endeksi ise şubatta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 artarken, bir önceki aya göre değişiklik göstermedi. Geçen yılın aralık ve bu yılın ocak aylarında yıllık artış oranı ise sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 0,7 seviyesinde kaydedildi.
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