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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Almanya'da istihdam üçüncü çeyrekte rekor kırdı

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Almanya'da istihdam üçüncü çeyrekte rekor kırdı

Ülkede istihdam, üçüncü çeyrekte 45 milyon 372 bin kişiyle 29 yılın en yüksek seviyesine yükseldi

Almanya'da toplam istihdam, bu yılın üçüncü çeyreğinde 45 milyon 372 bin kişiye çıkarak Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek rakama ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde ülkede istihdam, 2018'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,8 artış kaydetti.

Üçüncü çeyrekte istihdama katılan kişi sayısı 356 bin artarken, toplam istihdam 45 milyon 372 bin olarak gerçekleşti. Böylece istihdamda Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

Destatis açıklamasında, "Ekonomide istihdam artışı devam etmesine rağmen bu yıl yavaşladı." ifadesine yer verildi. Açıklamada, üçüncü çeyrekte istihdam artışının nedeninin iş gücü piyasasında sonbahar toparlanması olduğu belirtildi.

İstihdama en büyük katkı yüzde 1,8'lik artışla (201 bin) eğitim ve sağlık gibi kamu hizmet sektöründen geldi. Ticaret, lojistik ve konaklama sektöründe istihdam artışı yüzde 0,5 (54 bin), bilgi ve iletişim teknolojilerindeki artış yüzde 3,7 (49 bin) oldu. Öte yandan, imalat sektöründe istihdamda yüzde 0,4 (35 bin), sigorta ve finansal hizmetlerde de yüzde 0,9 (10 bin) düşüş yaşandı.

Ülkede istihdam 14 yıldır artarken, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 1,3 yükseliş kaydetmişti. İstihdama katılan kişi sayısı geçen yıl 562 bin artarken, toplam istihdam 44,8 milyon olmuştu.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.

EĞİTİM SİSTEMİ İSTİHDAM ODAKLI

Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin, özellikle de genç işsizliğin düşük kalmasında etkisinin büyük olduğunu belirtiyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu ifade eden uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli niteliklere sahip olabildiğini vurguladı.

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