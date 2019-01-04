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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.01.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Almanya'da işsizlik arttı

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Almanya'da işsizlik arttı

Almanya'da işsiz sayısı, 2018 yılı aralık ayında beklentilerin altında kalarak 23 bin artarken, işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükselerek yüzde 4,9 oldu.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, aralık ayında normalde daha fazla artması beklenen işsiz sayısı sadece 23 binlik yükseliş kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise aralıkta 4,8'den yüzde 4,9'a yükseldi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz geçen ay 2 milyon 210 bin olarak ölçüldü. Bu da Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

BA’ye göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da geçen yıl işsiz sayısı bir önceki yıla göre 193 bin kişi azaldı.  Ülkede geçen yıl ortalama işsiz sayısı 2 milyon 340 bin olarak kayıtlara geçti.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ekonomideki büyümenin bir miktar ivme kaybetmiş olmasına ragmen, işgücü piyasası iyi bir performans göstermeye devam ediyor. İşletmelerin işçiye talepleri halen yüksek seviyede.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre Almanya'da toplam istihdam, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artışla 45 milyon 116 bin kişiye yükseldi. Ülkede, ekimde istihdama katılan kişi sayısı 67 bin arttı.

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