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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.07.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Almanya'da işsiz sayısı arttı

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Almanya'da işsiz sayısı arttı

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik, 0,1 puan artarak yüzde 5'e yükseldi.

Almanya'da işsiz sayısı, temmuzda geçen aya göre 59 bin arttı. Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, temmuzda geçen aya göre 59 bin arttı. İşsiz sayısı, bu ay 2 milyon 275 bine yükseldi. 

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik de 0,1 puan artarak beklentileri karşıladı ve yüzde 5'e yükseldi. 

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, işsiz sayısı temmuzda 2018'in aynı dönemine göre 49 bin azaldı. 

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üysei Daniel Terzenbach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İşsizlik ve eksik iş gücü, temmuzda özellikle yaz tatilinin başlaması nedeniyle arttı. İstihdam, eskiye göre daha az dinamik olarak artmaya devam etmekte." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 45 milyon 69 bin kişiye yükseldi. 

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