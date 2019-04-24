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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.04.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Almanya'da iş dünyası güveni nisanda geriledi

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Almanya'da iş dünyası güveni nisanda geriledi

Ülkede sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay 99,2 puana indi.

Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, nisanda küresel ticaret ihtilaflarının Alman firmalarının ihracatını etkilemesinden dolayı 99,7’den 99,2’ye geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, martta revize olarak 99,7 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 99,2 puana indiği bildirildi. Endeksin 99,9'luk beklentiyi karşılayamaması dikkati çekti.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 95,6 puandan 95,2'ye gerilediği kaydedildi. Beklenti 96,1 puan seviyesindeydi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinin mevcut iş durumlarından daha az memnun olduklarını belirterek “Martta önümüzdeki aylara yönelik hafif iyimserlik kayboldu. Alman ekonomisi ivme kaybetmeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Sanayi şirketlerinin iş ortamının yine belirgin şekilde kötüleştiğini ifade eden Fuest, önümüzdeki aylarda iş görünümüyle ilgili karamsarlığın da arttığını kaydetti.

Fuest, Alman imalat sanayi kapasite kullanım oranının nisanda 0,8 puan düşerek yüzde 85,4 gerilediğini fakat bunun hala uzun vadeli ortalama olan yüzde 83,7’nün üstünde kaldığının da altını çizdi.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor. 

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