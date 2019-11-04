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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Almanya'da imalat sektörü resesyonda kalmaya devam ediyor

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Almanya'da imalat sektörü resesyonda kalmaya devam ediyor

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da, eylülde 41,7 olan imalat PMI, ekimde 42,1 puana yükseldi.

Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 0,4 puan artarak 42,1 puana yükselmesine karşın imalat sektörü resesyonda kalmaya devam etti. Sektörün yeni siparişleri 13'üncü kez art arda düştü.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, ekimde önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 42,1 puana yükseldi. Eylülde imalat PMI, 41,7 puanda bulunuyordu.

Ekimde 41,9 puanlık beklentilerin üzerinde gelmesine karşın imalat sanayi PMI, 2009'dan beri ikinci en düşük performansını gösterdi.
Sektörün yeni siparişleri de 13'üncü kez art arda düştü.

"İMALAT SEKTÖRÜ GENELİNDE İSTİHDAM SON 10 YILIN EN HIZLI DÜŞÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ"

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman imalat sektörü, resesyonda ve artan fabrika iş kayıpları ile iç ekonomiye tehdit oluşturmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Smith, imalat sektörü genelinde istihdamın son 10 yılın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdiğini ve bu düşüşün finansal kriz dönemindeki gibi değil, şimdilik yüklenicilerden (taşeron) ibaret olduğunu belirtti.

Gelecek hafta ABD'nin, AB'den otomotiv ithalatına yeni tarifeleri uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararının beklendiğini hatırlatan Smith, bunun da Alman imalatındaki gerilemenin sonuna gelinip gelinmediği değerlendirmesinde etkili olacağını vurguladı.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti. Ekonominin üçüncü çeyrekte daralması bekleniyor. Bu arada, öncü veriler 14 Kasım'da açıklanacak.

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