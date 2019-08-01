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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.08.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Almanya'da imalat PMI temmuzda 1,8 puan geriledi

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Almanya'da imalat PMI temmuzda 1,8 puan geriledi

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da haziran ayında 45 olan imalat PMI, temmuzda 43,2 puana geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, temmuz ayında önceki aya kıyasla 1,8 puan düşerek 43,2 puana indi. Haziranda imalat PMI 45 puanda idi. 

Ülkede, imalat sanayisi temmuzda son 7 yılın en düşük performansını gösterirken, Alman ihracat siparişleri 2009’dan bu yana en alt seviyesine geriledi. 
IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Brexit belirsizliğinin, otomobil endüstrisindeki sorunların ve zayıf Çin büyümesinin bir arada olmasının Alman üreticiler için “toksik bir karışım” oluşturduğunu söyledi. 

Smith, Alman üreticilerin istihdamda ve üretim için satın almalarda (tedarikçi fiyatları düşmesine rağmen) sert kesintiler yaptıklarını, ürünlerine talebi artırmak amacıyla fiyatlarını düşürdüklerini belirtti. 

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. 

Alman ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyürken, Almanya Merkez Bankası Bundesbank, ekonomide bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye sebep
olan özel faktörlerin devam etmediği için ekonominin ikinci çeyrekte küçüleceği uyarısını yapıyor. 

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ait büyüme rakamlarını 14 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak. 

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