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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.08.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Almanya’da genç işsizlik 29 yılın en düşük seviyesinde

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Almanya’da genç işsizlik 29 yılın en düşük seviyesinde

Almanya’da genç işsizlik oranı geçen yıl Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 6,2 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, 15-24 yaş işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6,2’ye geriledi. Böylece genç işsizlik Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en düşük seviyesine geriledi. 1991’de genç işsizlik yüzde 6,7 olarak kayıtlara geçmişti. 

Geçen yıl Almanya’nın Batı eyaletlerinde genç işsizlik yüzde 5,8’e inerken, Doğu eyaletlerinde bu oran yüzde 8,6 olarak açıklandı. 

1991’de Almanya’nın nüfusunun yüzde 13’ünü (10,3 milyon) 15-24 yaş grubu oluştururken, bu oran 2018’de yüzde 10’a ( 8,6 milyon) geriledi. Böylece söz konusu yaş kategorisindeki nüfus 1 milyon 700 bin azaldı. 

Almanya’da 2005’te genç işsizlik yüzde 15,2 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı. 

ALMANYA'NIN BAŞARISINDA "MESLEKİ EĞİTİM" ETKİSİ

Küreselleşmeyle yaygınlaşan "genç işsizlik", birçok Avrupa ülkesinde önemli sorunlarından olmaya devam ederken, Avrupa Birliği bu sorunu çözmek için yaptığı çalışmalarda başarısız kalması da dikkat çekiyor. 

Uzmanlar, Almanya'daki gençlerin genel olarak iyi seyreden iş gücü piyasası koşullarından yararlandıklarını belirterek, Buna ek olarak, sosyal ortakların içerikleri belirlemede güçlü bir tavır sergilediği ülkede mesleki eğitim, teorik eğitim ile pratik eğitimin birleştirilmesinin genç işsizliğin düşük olmasında büyük etkisi olduğunu ifade ediyor. 

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek olarak sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabildiğini dile getiriyor. 

Öte yandan, Almanya'da toplam istihdam, geçen yılı eylül ayında 45 milyon kişiye yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra 45 milyon rakamına ilk defa ulaşılarak rekor kırıldı. 

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