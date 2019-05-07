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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Almanya'da fabrika siparişleri, martta beklentilerin altında arttı

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Almanya'da fabrika siparişleri, martta beklentilerin altında arttı

Ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterirken, Mart 2018'e kıyasla yüzde 6 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış gösterirken, Mart 2018'e göre yüzde 6 geriledi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,4 artması yönündeydi. 

Beklentilerin altında kalan aylık artış, Alman sanayisinin halen Brexit ve küresel belirsizliklerden dolayı sıkıntı yaşadığına işaret etti. 

Almanya'da martta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 4,2 azalırken, yabancı siparişler yüzde 4,2 yükseliş kaydetti. 

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 8,6, diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 1,4 arttı. 

Ülkede martta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,5 düşerken, sermaye malı siparişleri yüzde 1,2, tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 6,4 artış kaydetti. 

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. 

Bu arada, şubatta önceki aya göre yüzde 4,2 azalış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 4 azalış olarak revize edildi. 

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da bu yılın ilk çeyreğinde fabrika siparişlerinde yüzde 4,1 düşüş görüldüğü, söz konusu düşüşün otomobil sektöründe yüzde 5,3, makine mühendisliği sektöründe yüzde 7,3’e kadar yükseldiği belirtildi. 

Açıklamada, "Ayrıca, imalat sektöründeki sipariş durumu, sektörün önümüzdeki aylarda durgun kalmaya devam edeceğini göstermektedir." denildi. 

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