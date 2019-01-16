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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Almanya'da enflasyon 2018'de yüzde 1,9 oldu

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Almanya'da enflasyon 2018'de yüzde 1,9 oldu

Almanya'da 2018'de yıllık enflasyon yüzde 1,9 oldu. Yıllık enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kaldı.

ALMANYA'da enflasyon geçen yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalarak yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 1,9'a yükseldi.       

Geçen yıl enflasyonda yaşanan hafif yükselişte, enerji fiyatlarının etkisi görüldü.       

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış 2018’de bir önceki yıla kıyasla azaldı ve yüzde 4,9 olarak belirlendi.       

Ülkede gıda fiyatları da 2018'de bir önceki yıla kıyasla önemli oranda yükseliş kaydetti. Bu dönemde yüzde 2,5 artan gıda fiyatlarının, genel enflasyon üzerinde güçlü bir yükseliş etkisi oldu.       

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da 2018’de yıllık enflasyon yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.       

Almanya’da enflasyon, aralıkta ise aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,7 olarak belirlendi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.       

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi aralıkta da enflasyon oranı üzerinde önemli etkisi oldu. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da aralıkta yıllık enflasyon yüzde 1,4 oldu.       

Ham petrol varil fiyatı 3 Ekim’de 86,74 doları gördükten sonra yüzde 30'dan fazla gerileyerek, 60 dolar seviyelerine indi. Bu da Almanya gibi enerji ithal eden ülkelerde enflasyonu düşürücü etkisi yaptı.       

Öte yandan ECB sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi için yüzde 2 enflasyon hedefliyor.     

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