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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Almanya'da ekonomik güven temmuzda geriledi

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Almanya'da ekonomik güven temmuzda geriledi

Ülkede ZEW Ekonomik Güven Endeksi, temmuzda eksi 21,1'den eksi 24,5'e geriledi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, temmuzda geçen aya göre 3,4 puan azalarak eksi 24,5 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da temmuzda bir önceki aya kıyasla 3,4 puan azaldı.

Haziranda eksi 21,1 puan olan endeks, bu ay eksi 24,5 puan seviyesine indi. Endeksin 21,8 puan olan uzun vadeli ortalamasının çok altında kalması dikkati çekti. Piyasa beklentisi endeksin temmuzda eksi 22 olması yönündeydi.

Almanya'da temmuz ayı Cari Durum Endeksi ise hazirana kıyasla 8,9 puan azalarak eksi 1,1 puana indi. Endeksin 2010’dan beri ilk defa sıfırın altına inmesi dikkati çekti.

Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de düştü. Söz konusu gösterge, 0,1 puan azalarak 20,3 puana geriledi.

Avro Bölgesi’ndeki mevcut ekonomik durum göstergesi de 6,9 puan gerileyerek 10,6 puana düştü. ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle Alman fabrika siparişlerindeki olumsuz eğilim, muhtemel analistlerin kötümser kalmalarını destekledi. İran ve Batı arasındaki ihtilaflar artıyor. ABD ve Çin arasında devam eden ticaret anlaşmazlığı da sadece Çin ekonomisinin gelişmesi üzerinde yük olmuyor. Brexit konusundaki belirsizlikler de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Endekse ilişkin anket, 5-15 Temmuz'da 189 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri soruldu.

Bundesbank, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte hafif küçülmesini bekliyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörlerin sona ermeye başladığına dikkati çekerek, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte hafif küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, Alman hükümeti, 17 Nisan'da, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü.

Bundesbank ise 7 Haziran'da Almanya'nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 0,6'ya düşürmüştü.

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