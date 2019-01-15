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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.01.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Almanya'da ekonomik büyüme hız kesti

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Almanya'da ekonomik büyüme hız kesti

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 1,5 büyüyerek hız kesti.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı ilk verilere göre, Almanya'nın GSYH'si piyasa beklentileri paralelinde 2018 yılında yüzde 1,5 arttı. Böylece Almanya, son 5 yılın en zayıf büyüme performansını gösterdi.

Almanya'da GSYH, 2017 ve 2016’da yüzde 2,2, 2015’te yüzde 1,7 ve 2014’te yüzde 2,2 artmıştı.

Destatis değerlendirmesinde, büyümenin hız kesmesine karşın Alman ekonomisinin 9 yıldır art arda büyüdüğü belirtilerek, "Son 10 yıldaki büyüme ortalaması ise yüzde 1,2 oldu." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın 2018'deki büyümesinin arkasındaki ana itici güç yerli faktörler olurken, yıllık bazda hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 1, kamu harcamaları da yüzde 1,1 arttı.

Alman ekonomisi, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralmıştı. Analistler, söz konusu daralmada, otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarının etkili olduğunu belirtmişti.

Destatis, geçen yılın son çeyreğine ilişkin verileri 14 Şubat 2019'da açıklayacak. 2018 yılı GSYH'ye ilişkin detaylı sonuçlar ise 22 Şubat 2019’da duyurulacak.

ZAYIFLAYAN KÜRESEL EKONOMİ İHRACATA DAYALI ALMAN EKONOMİSİNİ ETKİLİYOR

Destatis verilerine göre, Almanya'da istihdam, geçen yıl 44,8 milyon kişiye yükseldi. Böylece istihdamda, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonraki en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

Almanya'daki yüksek istihdam ve düşük faizler, geçen yıl Hazine'nin yüksek gelir elde etmesine de yaradı. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar 2018'i toplam 59,2 milyar avro (2017’de 34 milyar avro fazla) fazlayla kapattı. Kamu gelirleri fazlası ülkenin GSYH’sinin yüzde 1,7'sine denk geldi.

Alman Merkez Bankası’nın (Bundesbank) hesaplamasına göre, borçlanma maliyetlerinin finansal kriz öncesine kıyasla daha düşük olmasından dolayı federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar, geçen yıl faizden 55 milyar avro tasarruf sağladı. Finansal kriz öncesi Alman hükümeti yatırımcılara yüzde 4,2 faizle para sağlarken, bu oran geçen yıl yüzde 1,5’e düştü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, büyümede hız kesmenin sebepleri olarak "zayıflayan küresel ekonomi", "otomobil sektörünün mevzuatındaki emisyon değişikliklerinden dolayı satış sorunu yaşaması", "yazın devam eden kuraklıktan ötürü nehirlerde su seviyesinin düşük seyretmesi", "grip salgını" ve grevleri" gösterdi. Açıklamada, istihdamın artarak işsizliğin düştüğü belirtilerek, zayıflayan küresel ekonomiye rağmen Alman ekonomisinde bu yıl da büyümenin devam edeceği kaydedildi.

Uzmanlar, ihracata dayalı Alman ekonomisinde büyümeyi; küresel talep zayıflığı, ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilafları ile Brexit'in etkilemeye devam ettiğini vurguluyor.

 

"ALMANYA, GEÇEN YIL SIKINTILARDAN MORARMIŞ BİR GÖZLE KURTULDU"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2018'de Alman ekonomisinin, son 5 yıldaki en zayıf performansını sergilediğini ancak teknik olarak bir resesyona girmediğini kaydetti.

Brzeski, Almanya’nın geçen yıl sıkıntılardan "morarmış bir gözle" kurtulduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En önemli olan, yaz aylarında Alman ekonomisindeki yavaşlama beklenenden daha uzun sürdü. Bu da sadece geçici bir sapmadan daha fazlası olduğunu gösteriyor. Açıkçası, Alman ekonomisinde otomotiv sorunundan daha fazlası var. ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilafları, ayrıca Brexit'ten kaynaklanan artan belirsizlik, Alman ekonomisinde ağırlığını hissettiriyor."

Almanya'da hükümet, 11 Ekim'de, 2018 ve bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. 2018 için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi yüzde 1,8'e, bu yıl için de yüzde 2,1'den yüzde 1,8'e düşürülmüştü.

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