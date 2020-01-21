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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Almanya’da e-ticaret hacmi 72,6 milyar avroya ulaştı

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Almanya’da e-ticaret hacmi 72,6 milyar avroya ulaştı

Almanya’da e-ticaret sektörü 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11,6 büyüyerek 72,6 milyar avroluk hacime ulaştı.

Alman E-Ticaret ve Mesafeli Satış Ticaret Birliği (Bevh), 2018’de 65,1 milyar avro olan Almanya’da e-ticaret sektörü hacminin (KDV dahil) geçen yıl yüzde 11,6 büyüyerek 72,6 milyar avroya yükseldiğini bildirdi.

Bevh Genel Müdürü Christoph Wenk-Fischer, konuya ilişkin değerlendirmesinde 2019’un e-ticarette rekor yıl olduğunu belirterek, “Dijital ticaretin perakendenin lokomotifi olduğunu gösterdi.” ifadesini kullandı.

Bevh,  bastırılmış ekonomik görünüm nedeniyle Almanya’da e-ticaretin bu yıl yüzde 10 civarında büyüyerek 80 milyar avro seviyesinde olmasını bekliyor.

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