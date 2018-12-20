Almanya’da çalışmak kolaylaştı

ALMANYA’da uzun tartışmalar sonunda yurtdışından işgücü almayı kolaylaştıran yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Başbakan Angela Merkel’in başkanlığında dün toplanan Bakanlar Kurulu, kalifiye elaman açığını kapatmak için hazırlanan Kalifiye Eleman Göç Yasa Tasarısını onayladı. Tasarı yasalaşırsa Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden yetişmiş işgücününün 2020 yılından itibaren ülkeye gelmesi kolaylaşacak.

6 AY İŞ ARAMA İZNİ

Tasarıya göre yurtdışından alınacak kalifiye elemanın ülkesinde bir mesleği icra ediyor veya yüksek okul mezunu olması gerekiyor. Almanya’ya gelecek kalifiye elemanın Almanca bilmesi de başka bir şart olarak tasarıda yer aldı. Tasarı Almanya’da çalışmak isteyen kişilerin sorunsuz şekilde ülkeye gelip 6 ay boyunca iş aramalarına da izin veriyor. Bunun için 6 ay boyunca geçimini sağlayacak gelire sahip olduğunu ve bu iş için yeterli derecede Almanca bildiğini ispatlaması gerekecek. İş arama süresi boyunca yurtdışından gelen kişilerin sosyal sistemden yararlanmalarına ise izin verilmiyor. Yani herhangi bir sosyal yardım veya para yardımı alması söz konusu olmayacak. 25 yaş altında olanlar için Almanya’da iş arama süresi 9 aya kadar çıkabilecek.

AB ÖNCELİĞİ KALKIYOR

Yürürlükte olan yasa yurtdışından gelecek işgücünü belli meslek alanlarıyla sınırlandırırken yeni tasarı her meslek grubunda kişilerin Almanya’da çalışmasının önünü de açıyor. Yeni tasarı mevcut yasada yer alan, işe alımda Alman ve AB üyesi ülke vatandaşlarına öncelik tanınmalı şartını da kaldırıyor. Buna göre işveren dilediği takdirde Almanya’da veya AB üyesi ülkelerde bu işi yapacakların olup olmadığına bakmaksızın yurt dışından kalifiye elaman alıp çalıştırabilecek.

ŞİRKETLERLE TEMAS

Yurt dışından gelecek elemanlar çalışma ajansları yerine direkt şirketlerle veya firmalarla temasa geçebilecek. Tasarı meclisten geçip yasalaşırsa 2020 yılında yürürlüğe girecek. Böylece Almanya’nın acil şekilde ihtiyacı olan 1 milyon 200 bin kişilik işgücü açığı kapatılması hedefleniyor. Tasarı Almanya’da kısa süre kalınmasına müsamaha edilenlere de kolaylıklar sağlıyor. Buna göre ülkede kısa süre için kalınmasına izin verilenler herhangi bir meslek eğitimi almaları durumunda oturum hakkı elde edebilecekler.

YABANCILARIN ŞİRKET ALMASI GÜÇLEŞTİRİLDİ

ALMANYA, Avrupalı olmayan kuruluşların Alman şirketlerinde hisse alması öncesinde yapılan güvenlik soruşturması için ölçü hisse oranını yüzde 25’ten 10’a düşürdü. Berlin’in yeni kriterinin öncelikle Çinli yatırımcıları hedef aldığı iddia ediliyor. Almanya, Çinli yatırımcıların ülkenin sanayisini olumsuz yönde etkilemesi ve ülkenin know-how’ının ülke dışına taşınması endişeleri yaşıyordu.