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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Almanya Merkez Bankası'ndan "resesyon endişesine neden yok" vurgusu

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Almanya Merkez Bankası'ndan "resesyon endişesine neden yok" vurgusu

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) raporunda, Alman ekonomisinin yavaşlamasının bu yılın 4'üncü çeyreğinde muhtemelen devam edeceği ancak bunun belirgin bir şekilde yaygınlaşmasının muhtemel olarak görülmeyeceği belirtilerek, "Bugünün bakış açısından Almanya'nın resesyona gireceğinden endişelenmek için hiçbir neden yok." denildi.

Bundesbank, ekonomiye yönelik kasım ayı raporunu yayımladı. Raporda, Alman ekonomisindeki yavaşlamanın belirgin bir şekilde yaygınlaşmayacağı ve genel ekonomik üretimin daha fazla olabileceği vurgulandı.  Raporda, "Alman ekonomisinin yavaşlaması bu yılın 4'üncü çeyreğinde muhtemelen devam edecek ancak bunun belirgin bir şekilde yaygınlaşması muhtemel olarak görülmeyecek. Bugünün bakış açısından Almanya'nın resesyona gireceğinden endişelenmek için hiçbir neden yok." ifadeleri kullanıldı.

Sanayi talebinde bazı kalıcı istikrar işaretleri bulunduğu ve iç ekonomideki ivmenin muhtemelen devam edeceği vurgulanan raporda, "İş gücü piyasasının oldukça sağlam kalması ve ücretlerin önemli ölçüde artması beklendiğinden hanehalkının gelir beklentileri olumlu yönde kalmalı." denildi. Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor. Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralmıştı. 

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