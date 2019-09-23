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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Almanya Merkez Bankası raporu: Alman ekonomisi için endişeye sebep yok

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Almanya Merkez Bankası raporu: Alman ekonomisi için endişeye sebep yok

Almanya Merkez Bankası raporu "Uzmanlar, Alman ekonomisinde art arda iki çeyreklik potansiyel bir daralmanın henüz endişe teşkil ettiğine inanmıyor" dedi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) raporunda, uzmanların, Alman ekonomisinde art arda iki çeyreklik potansiyel bir daralmanın henüz endişe teşkil ettiğine inanmadığı belirtildi.

Bundesbank, ekonomiye yönelik eylül ayı raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinin ihracata dayalı sektörlerden dolayı yılın üçüncü çeyreğine durgun bir başlangıç yaptığı belirtilerek, sanayi üretiminin temmuz ayında düşüşünü sürdürdüğü, temmuzun tatil zamanı olmasının bu düşüşte rol oynadığı ancak bunun ana faktör olmadığı vurgulandı.
Raporda, şunlar kaydedildi:

"Uzmanlar, Alman ekonomisinde art arda iki çeyreklik potansiyel bir daralmanın henüz endişe teşkil ettiğine inanmıyor. Uzmanlar, böyle bir durumun (iki çeyrek üst üste daralma) ekonomik genişlemedeki daralmanın büyük ölçüde sanayi ile sınırlı kalması nedeniyle genel genişleme döneminin sonunu temsil etmediğini söylüyor. Böyle bir düşüş, şu anda Alman ekonomisi için aşırı ısınma döneminden çıkarak normale dönme döneminin bir parçası olarak görülmeli."

Alman ekonomisinin özellikle küresel ekonomik ortamın neden olduğu risklerle karşı karşıya kaldığına işaret edilen raporda, jeopolitik veya ticari gerilimlerin ihracata dayalı Alman endüstrisindeki düşüşü artırdığı uyarısında bulunuldu.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

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