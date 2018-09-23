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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Turan YILMAZ/ANKARA
23.09.2018 - 01:15, Son Güncelleme:

Almanya ile ‘iş’ baharı

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
Almanya ile ‘iş’ baharı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Berlin ziyaretlerindeki temaslarının oluşturduğu hava, iki ülke ilişkilerinde ‘yeni dönem’ olarak yorumlandı.

 İlişkiler açısından en önemli adımı ise Erdoğan’ın önümüzdeki hafta sonu ABD gezisi dönüşü yapacağı ziyaret olacak. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan üst düzey siyasi temaslarının yanı sıra Almanya’nın önde gelen şirket yöneticileriyle de bir araya gelecek. Bazı şirket yöneticileriyle özel görüşmeler de yapması beklenen Erdoğan’ın, Türkiye’deki yatırım ortamına ve bu alandaki önemli fırsatlara ilişkin bilgi vereceği Alman şirket yöneticilerine Türkiye’ye yatırım yapmaları çağrısında bulunacağı belirtiliyor. Ekim ayı sonunda ise Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile birlikte 90 kadar Alman şirketinin CEO’sunun Türkiye’yi ziyareti planlanıyor. 26 Ekim için planlanan bu ziyarete ilişkin Hürriyet’e bilgi veren AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “En son listede 86 şirket yöneticisinin adı vardı, bir bölümü de Türkiye’de henüz bir yatırımı olmayan şirketlerin yöneticileriydi. Ekonomiyle ilgili bakanlarımız son derece önemli bir ziyaret yaptı. Şimdi de Cumhurbaşkanı gelecek hafta üst düzey temasların olacağı önemli bir ziyarette bulunacak. Yine ekim ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bir ziyareti olacak. Bu ziyaretler, Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir başlangıç yaratmak, ilişkileri yeniden eski noktaya getirmek açısından büyük önem taşıyor. Almanların da bunu iyi değerlendireceğini ümit ediyorum. CEO’ların ziyaretinde de gündemi, ekonomik ilişkilerin nasıl daha ileri taşınabileceği konusu oluşturacak. Türkiye’de yatırımı olanların bu yatırımlarını daha da arttırmaları, bunlara yenilerinin eklenmesi konuları masaya yatırılacak.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2018)
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
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