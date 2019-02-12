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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

 Almanya, her yıl 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor

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 Almanya, her yıl 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor

Bertelsmann Vakfı’nın "Göç ve Dijitalleşme” konulu araştırmasına göre, Almanya'nın iş gücü açığını kapatmak için 2060'a kadar her yıl 260 bin göçmen işçi istihdam etme zorunluluğu bulunuyor.

Alman iş piyasasının 2060’ya kadar her yıl en az 260 bin yabancı işçiye ihtiyaç duyduğu bildirildi. Bertelsmann Vakfı’nın Coburg Üniversitesi ile İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’ne ortak yaptırdığı "Göç ve Dijitalleşme” konulu araştırmasına göre, Almanya iş gücü açığını kapatmak için gelecek 40 yıl içinde her yıl en az 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor.

Araştırmaya göre, 260 binlik açığın, 114 binin Avrupa Birliği (AB) vatandaşları tarafından ve 146 binin de AB üyesi olmayan ülkelerden tarafından karşılanması gerekecek.

Diğer AB ülkelerinde de ekonomik kalkınmanın ve yaşam kalitesinin artmasından dolayı bu ülkelerden Almanya'ya gelen göçmen işçilerin sayısının gelecek yıllarda önceki yıllara göre azalacağı tahminine yer verilen araştırmada, bu nedenle AB dışındaki üçüncü ülkelerden gelen göçmen işçilerin giderek daha önemli hale geleceğine işaret ediliyor.

Ülkede her yıl iş hayatına başlayan insan sayısından 300 bin fazlası emeklilik ya da başka nedenlerle işi bırakıyor. Ülkede, halihazırda 1 milyon 200 binden fazla kalifiye iş gücüne ihtiyaç var. En fazla açık hemşirelik, hasta bakıcı, yaşlı bakımı gibi mesleklerle sağlık sektöründe yer alırken, bunu inşaat, metal, elektrik sektörü ile bilgi teknolojilerindeki meslekler izliyor.

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