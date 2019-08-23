Almanya ekonomisi için resesyon açıklaması
Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte daralmasının ardından Ekonomi Bakanlığı ülkenin resesyonda olmadığını söyledi.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte %0.1 daralmasının ardından, Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü ülkenin resesyonda
olmadığını belirtti.
Teknik bir resesyon, normalde art arda en az iki çeyrekte daralma olarak tanımlanıyor. Sözcü, "Şu anda resesyonda değiliz. Şimdi, akıllıca büyüme politikalarıyla büyümeyi sağlama zamanı" dedi.
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