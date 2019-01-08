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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.01.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Almanya “düşük faizden” 368 milyar avro tasarruf sağladı

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Almanya “düşük faizden” 368 milyar avro tasarruf sağladı

Bundesbank'ın hesaplamasına göre, 2008 sonrası faiz oranlarının düşük olmasından dolayı, federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar son 10 yılda 368 milyar avro tasarruf sağladı.

ALMANYA’nın 2008 küresel finansal krizi sonrası borçlanma maliyetlerinin düşük olmasından dolayı 368 milyar avro faizden tasarruf sağladığı bildirildi.

Alman Merkez Bankası’nın (Bundesbank) hesaplamasına göre, 2008 sonrası borçlanma maliyetlerinin finansal kriz öncesine göre daha düşük olmasından dolayı, federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar son 10 yılda 368 milyar avro tasarruf sağladı. 

Faizden tasarruf sağlanan rakam geçen yıl 55 milyar avro olarak kayıtlara geçti. Finansal kriz öncesi Alman hükümeti yatırımcılara yüzde 4,2 faizle para sağlarken, bu oran geçen yıl yüzde 1,5’e düştü. 

Geçen yılın sonunda Almanya’nın federal, eyalet, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara, genel kamu borcu yaklaşık 1 trilyon 928 milyar avro oldu. Kamu borcu bir önceki yıla göre yaklaşık 40 milyar avro azalırken, bu oran ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 60’ına ve kişi başına borç 23 bin 271 avroya denk geliyor. 

Ekonomistler, Avro Bölgesi’nde düşük seyreden faiz oranlarının yükselmesi durumunda ülkelerin borçlarının artacağı uyarısında bulunurken, Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine ve İtalya'da yüzde 130’una
denk gelmesi dikkati çekiyor. 

Bundesbank’ın çalışması, Avro Bölgesi'ndeki ülkelerinin, borçlanma maliyetlerinin finansal kriz öncesi daha düşük olmasından dolayı, 2008’den beri faizden 1 trilyon 420 milyar avro tasarruf sağladığını da ortaya koydu. 

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya 368 milyar avro ile en fazla tasarruf sağlayan ülke olurken Fransa 350 milyar avro ile ikinci, İtalya 262 milyar avro ile üçüncü sırada yer aldı. 

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