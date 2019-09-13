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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.09.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Almanya, dördüncü kez cari fazlada dünya birincisi olacak

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Almanya, dördüncü kez cari fazlada dünya birincisi olacak

Almanya, bu yıl 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olacak.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya’nın bu yıl 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olacağını bildirdi.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Almanya'nın mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 7,4’den yüzde 7,1’ye gerileyecek. Buna rağmen Almanya, bu yıl 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olacak. Ülkenin cari fazlası, dışarıdan aldığı mal ve hizmetlerden çok daha fazlasını ihraç etmesi anlamına geliyor.ülarla Çin izleyecek.

Ifo’ya göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD, Başkan Donald Trump’un Çin’e karşı “yüksek ticaret açığını düşürmek için” tarife savaşları başlatmasına rağmen, bu yıl 480 milyar dolar ile dünyada cari açığı en yüksek ülke olacak.

Almanya, özellikle ticaret bilançosunda elde ettiği yüksek fazla nedeniyle ABD Başkanı Trump tarafından eleştiriliyor. İkili ticarette ülkesinin zararlı çıktığını savunan Trump, bu nedenle Almanya'dan ithal edilen otomobil gibi ürünlere ek gümrük vergisi getirmekle tehdit ediyor.

Yaklaşık son 8 yıldır, Almanya'nın cari işlemler dengesinin GSYH’sine oranı Avrupa Komisyonu'nun belirlediği yüzde 6 olan gösterge eşiğinin üzerinde seyrediyor.

Almanya'nın bu yılın ilk 7 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 781,3 milyar avroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 2,5 azalarak yaklaşık 650,2 milyar avroya ulaştı. Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 7 ayında 131,1 milyar avro oldu.

Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olmuştu.

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