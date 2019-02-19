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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.02.2019 - 20:56, Son Güncelleme:

Almanya birinci... ABD geriledi... Rusya ilk kez

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Almanya birinci... ABD geriledi... Rusya ilk kez

Almanya, geçen yıl 294 milyar dolar ile art arda üçüncü kez dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu. ABD, geçen yıl GSYH’sinin yüzde 2,3’üne denk gelen 455 milyar dolar ile en yüksek cari açık veren ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Geçen yıl ABD’nin Çin'e ihracatı önemli ölçüde azalırken, bu ülkeden ithalatı ise güçlü bir şekilde büyümeye devam etti. Rusya'da ilk kez en çok cari fazlası olan ilk üç ülke arasında yer aldı.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Almanya'nın mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 7,4’üne geriledi. Buna rağmen Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Almanya’yı 173 milyar dolarla Japonya izlerken, Rusya 116 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Japonya'nın söz konusu cari fazlası GSYH'sinin yüzde 3,5'ine, Rusya'nın cari fazlası ise GSYH'sinin yüzde 7'sine denk geldi.

ABD'DE AÇIK ARTTI

Ifo’ya göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD, geçen yıl 455 milyar dolarla dünyada cari açığı en yüksek ülke oldu. Söz konusu rakam, ülkenin yıllık GSYH’sinin yüzde 2,3’üne denk geliyor.

Çin’e karşı “yüksek ticaret açığını düşürmek için” tarife savaşları başlatmasına rağmen, ABD’nin cari işlemler açığının geçen yıl 5 milyar dolar artması dikkati çekti. Geçen yıl ABD’nin Çin'e ihracatı önemli ölçüde azalırken, bu ülkeden ithalatı ise güçlü bir şekilde büyümeye devam etti.

Ifo verilerine göre, Çin artık en yüksek cari fazla veren ilk üç ülke arasında yer almıyor. Araştırmada, bunun nedeni olarak ülkenin 2025 strateji doğrultusunda makine ithalatına ağırlık vermesi gösterildi.

RUSYA'DAN İLK

Rusya, ilk defa en çok cari fazlası olan ilk üç ülke arasında yer alırken, araştırmaya göre, Moskova’nın geçen yıl ödemeler dengesi fazlasında gerçekleşen alışılmadık derecedeki büyük artış mal ticaretinden kaynaklandı. Ülkede, artan petrol ve doğal gaz fiyatlarından dolayı ihracat yükselirken, ithalat da durgunlaştı. Ifo araştırmasında, bu durum, Rus hükümetinin uzun vadede ithalat bağımlılığını azaltmayı amaçlayan çeşitli politikalarının bir sonucu olarak değerlendirildi.
IMF ve Avrupa Komisyonu uzun zamandır Almanya'ya, küresel ekonomik dengesizlikleri azaltmak için, maaşları ve yatırımları yükselterek iç talebi
artırma çağrısı yapıyordu. Yaklaşık son 8 yıldır, Almanya'nın cari işlemler dengesinin GSYH’sine oranı Avrupa Komisyonunun belirlediği yüzde 6 olan gösterge eşiğinin üzerinde seyrediyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisini (Destatis) verilerine göre, ülkenin 2018 yılı mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 3 artarak 1 trilyon 317 miyar avro ile rekor kırdı. Ülkenin aynı dönemdeki ithalatı ise 1 trilyon 90 milyar avro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 227 milyar 800 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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