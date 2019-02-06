Almanya "2030 Ulusal Sanayi Stratejisini" açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya "2030 Ulusal Sanayi Stratejisini" açıkladı
GeriEkonomi Almanya "2030 Ulusal Sanayi Stratejisini" açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.02.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Almanya "2030 Ulusal Sanayi Stratejisini" açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya "2030 Ulusal Sanayi Stratejisini" açıkladı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier "Biz, inovasyon ve ekonomik büyüme konusunda dünya çapında bir yarış başladığı için harekete geçiyoruz." dedi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesinin "2030 Ulusal Sanayi Stratejisi"ni açıkladı.

Altmaier, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin son 70 yıldır sahip olduğu muazzam refahı koruyabilmesinin ve artırabilmesinin önemine işaret ederek, Ulusal Sanayi Stratejisi'ni ortaya koymanın sadece ekonomi politikası açısından değil, ülkenin birliğinin sağlanması için de önemli olduğunu söyledi. 
İstihdam ve refahın korunması gibi konuları kamuoyunda tartışmak gerektiğini vurgulayan Altmaier, "Biz, inovasyon ve ekonomik büyüme konusunda dünya çapında bir yarış başladığı için harekete geçiyoruz." ifadesini kullandı. 

Altmaier, Almanya ve Avrupa'nın Kuzey Kore, Küba veya Venezuela ile rekabet etmediğine, rekabetin ABD, Asya ve Avrupa ekseninde yaşandığına dikkati çekti. 

Bugün Almanya'da ekonomik büyümenin olmasının, bu büyüme fırsatlarının 10-15 yıl sonra nasıl şekilleneceğini göstermediğini vurgulayan Altmaier, bunun sınamalara ve inovasyonun gelişmesine bağlı olduğunu kaydetti. 

Önemli sanayi alanlarının ve çığır açan teknolojilerin korunmasının ülkenin "ulusal ve politik çıkarına" olduğunu vurgulayan Altmaier, bu konuda 2030 Ulusal Sanayi Stratejisi ile öneriler sunduklarını dile getirdi. 

Alman inovasyonunun son birkaç yıldır "sendelediğini" anlatan Altmaier, hükümetin gelecek 10 yılda enerjiden e-mobiliteye kadar kilit alanlara odaklanacağını, Avrupa ve Almanya'da şirket birleşmelerini destekleyeceğini söyledi. 

"Devletin önemli şirketlerde geçici hisse almalara kadar gidebileceğini, bunun bu şirketleri kamulaştırmak için değil çok önemli teknolojilerin satılmasını ve Almanya'yı terk etmesini önlemek için gerekebileceğini" anlatan Alman bakan, bunun için bir katılım fonunun oluşturulabileceğini kaydetti. Altmaier, devletin yüksek ve ülke için kilit teknolojiye sahip, rekabet edebilirliğini sağlamanın önemli gördüğü şirketlerin hisse alımlarını geçici bir zaman dilimi için yapabileceğini belirtti. 

Bazı ülkelerin ve şirketlerin pazardaki konumunu genişletmek için agresif bir strateji izlediklerini belirten Altmaier, stratejide yer alan önerilerin şirketler, birlikler ve siyasetçilerle tartışılacağını kaydetti. 

Alman Sanayiciler Birliği üst yöneticisi Joachim Lang de Altmaier'in önerilerine destek vererek, "Uluslararası rekabetteki büyük zorluklar göz önüne alındığında, hükümetin yurt içinde ve dışındaki 8 milyondan fazla çalışanı olan Alman sanayisinin sağlam hale getirmesi için daha fazla zaman kaybetmemesi lazım." dedi. 
Lang, bu önerilerin diyalog içinde daha da somutlaştırılmasının önemine işaret ederek, hükümetin yeni katılım araçlarının şirketlerin devralınması için değil, teknolojik projelerinin teşvik edilmesi için kullanılması gerektiğini ifade etti. 

Almanya'nın yeni ulusal sanayi stratejisinin Çin'in "Made in China 2025" stratejisine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikalarına cevap olarak da görülmesi dikkat çekti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor