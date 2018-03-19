Almanlar "kirada" oturuyor

AA muhabirinin, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 yılında AB vatandaşlarının ortalama yüzde 70,6'sı kendi sahibi olduğu meskeninde ikamet etti.

AB ülkeleri arasında ev sahiplik oranı en yüksek birliğin en fakir ülkelerinden Romanya'da gerçekleşti. Romanya'da vatandaşların yüzde 95.6'sı kendi evinde yaşadı. Romanya'yı ev sahiplik oranında en yakın yüzde 89.9'la Hırvatistan ve Litvanya, yüzde 89,5'le Slovakya, yüzde 86,3'le de Macaristan izledi.

Üye devletler arasında vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük ülkenin AB'nin en büyük ekonomisi Almanya olması dikkati çekti. Almanya'da vatandaşların sadece yüzde 49,8'i kendi evinin sahibi konumunda oldu.

Alman vatandaşların yarıdan fazlası kira ödedi. Vatandaşların konut sahipliğinde Almanya'yı en yakın yüzde 58.6'yla Danimarka, yüzde 62'yle Avusturya, yüzde 63,4'le Fransa, yüzde 66,4'le de İngiltere izledi. Böylece, AB'nin zengin ülkelerinde kirada yaşayan vatandaşların oranı fakir ülkelerden daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.

YABANCILAR

AB üyesi ülkelerde yaşayan yabancıların ortalama yüzde 30,1'i kendi meskenlerinde yaşadı. AB üyesi ülkelerde yaşayan 3'üncü ülke vatandaşlarının konut sahipliği en yüksek Litvanya'da oldu.

Litvanya'da yaşayan yabancıların yüzde 88'i kendi sahibi olduğu evde yaşadı. Bu oran Estonya'da yüzde 85,4, Hırvatistan'da yüzde 82.4, Letonya'da yüzde 81,2'yi buldu. Böylece, Estonya'da yabancı uyrukluların ev sahiplik oranı kendi vatandaşlarını geçti.

AB ülkeleri arasında yabancıların ev sahiplik oranı en düşük ülkeler ise yüzde 19,1'le Slovenya, yüzde 19,9'la Avusturya, yüzde 20,7'yle İtalya ve yüzde 23,7'yle de Yunanistan oldu.