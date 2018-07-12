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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
12.07.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Almanlar İzmir'den vazgeçemiyor

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Almanlar İzmir'den vazgeçemiyor

2018 yılının ilk yarısının turizm raporuna göre, İzmir’de son 3 yıla oranla gelen turist sayısında artış yaşandı. İzmir’i en çok ziyaret edenler ise tıpkı geçen senelerdeki olduğu gibi Almanlar oldu.

İZMİR İl Kültür Turizm Müdürlüğünden alınan ilk 5 aylık sonuçlarla beraber turist sayısındaki artış yüzleri güldürdü. Yılın ilk yarısında İzmir’e hava yolu ve deniz yolunu kullanarak 75 bin 264 turist gelirken, bu rakam son üç yılın en yüksek rakamı oldu. 2016 yılında yılın ilk yarısında İzmir’i 66 bin 15 turist ziyaret ederken, 2017 yılında ise bu sayı 57 bin 378’e kadar gerilemişti. 

HAVA YOLU KULLANANLARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR

İzmir, son 3 yılın en fazla turistin ziyaret ettiği dönemi yaşarken, şehre gelen turistler ağırlıklı olarak hava yolunu tercih etti. Hava yoluyla ulaşımında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31.70 artış görüldü. Deniz yoluyla şehre gelen sayısında da yüzde 25.89’luk artış yaşandığı açıklandı. İzmir’i ziyaret eden turistlerin yüzde 91’i hava yolunu tercih ederken, yüzde 9’u deniz yolunu tercih etti.

ALMANLAR, İZMİR’DEN VAZGEÇEMEDİ 

Yılın ilk yarısında İzmir’i en fazla ziyaret edenler tıpkı geçen senelerde olduğu gibi Alman vatandaşları oldu. Ocak-Mayıs ayları arasında 76 bin 415 Alman, İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Yılın ilk ayları göz önüne alındığında 2016 yılında 73 bin 708, geçen yıl ise 61 bin 974 Alman vatandaşı İzmir’e gelerek listenin ilk sırasında kendilerine yer bulmuşlardı.

Alman turistlerin ardından listenin ikinci basamağında ise 20 bin 992 turiste Hollanda yer aldı. Hollanda’yı ise 17 bin 28 kişiyle İngiliz turistler takip etti. 

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