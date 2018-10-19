Alman mutfak devi Türkiye’de büyüyecek
Dünyanın önde gelen hazır mutfak üreticisi Nolte Küchen, Türkiye’de büyüme kararı aldı.
2009 yılında Nolte Home Studio mağazaları ile Türkiye pazarına giren marka, 2019 yılında da yeni şubeler açmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde 13 mağazaları bulunduğunu anlatan Nolte Türkiye Genel Müdürü Sebahattin Gürel, “Türkiye bizim için çok önemli bir pazar konumunda. Sahip olduğumuz satış noktası sayısı ve yapmış olduğumuz satışlarla pazarda önemli konumda bulunuyoruz. 2019 yılı planlarımız arasında da Türkiye’de bulunan bayi sayımızı artırmak bulunuyor. Almanya merkezimizdeki showroomda gerçekleşen 2019 Yenilik Fuarı’nda yine Türkiye’den 80 mimar ve müteahhidi misafir ettik. Markamız tasarım ve yeni trendleri Almanya Löhne’de gerçekleşen fuarda sergiledi. Misafirler tarafından oldukça ilgi gören ve beğeni kazanan Nolte Küchen Türkiye için önemli de çok önemli” dedi.
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