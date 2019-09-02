Alman ekonomisinde "resesyon" tehlikesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlman ekonomisinde "resesyon" tehlikesi
GeriEkonomi Alman ekonomisinde "resesyon" tehlikesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
02.09.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Alman ekonomisinde "resesyon" tehlikesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman ekonomisinde "resesyon" tehlikesi

Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralan Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte de daralması bekleniyor.

Ticaret ihtilafları, küresel belirsizlikler ve sıkıntı içindeki otomotiv sektörü Almanya'da ekonomiyi etkilemeye devam ederken, özellikle ticari çatışmaların oluşturduğu belirsizlikler, ülke ekonomisinin 6 yıldan sonra ilk defa teknik olarak resesyona gireceği yönündeki tehlikeleri artırıyor.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) ağustos ayı raporunda, ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde "cansız" kalacağı belirtilerek, ekonominin resesyonun kıyısında olabileceği uyarısında bulunuldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 27 Ağustos'ta, küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ülke ekonomisinin yüzde 0,1 daraldığını teyit etti.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (DIW) 28 Ağustos'taki tahminlerine göre, ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 küçülecek. Söz konusu küçülmenin gerçekleşmesi halinde Almanya, 6 yıldan sonra ilk defa resesyona (iki çeyrek art arda ekonomik daralma yaşanması) girmiş olacak.
Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ülke ihracatını etkilemesi, ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı bu yıl sadece yüzde 0,5 büyüme bekliyor.

Uzmanlar, daha önce yapılan yapısal reformlar, mali teşvik, küreselleşmenin zirvede olması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düşük faiz oranları ve nispeten zayıf bir avronun son 10 yılda Alman ekonomisinde güçlü bir büyümenin gerçekleşmesini sağladığını kaydediyor.

Ticaret ihtilafları, küresel belirsizlikler ve sıkıntı içindeki otomotiv sektörünün Alman ekonomisini etkilediğine dikkati çeken uzmanlar, söz konusu gelişmelerin Alman ekonomisinde büyümeyi baltaladığını belirtti.

Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, ağustosta, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesinden dolayı 95,8'den 94,3'e gerileyerek Kasım 2012'den beri en düşük değer olarak gerçekleşti. Bu arada, resesyon tehlikesine karşı önlemler almaya çalışan Alman hükumeti, vergi indirimleri dahil birçok seçeneği masaya yatırıyor.

“ALMAN EKONOMİSİNE YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİT PSİKOLOJİK”
DIW Başkanı Marcel Fratzscher, Focus dergisine verdiği mülakatta, Alman ekonomisinde bir resesyonun yolda olmasına karşın her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Almanya'nın ekonomik olarak iyi konumlandırıldığını ve paniğe gerek olmadığını savunan Fratzscher, "İş gücü piyasası hala sağlam, şirketler oldukça rekabetçi ve kamunun kasasında sağlam fazlalıklar var." ifadelerini kullandı.

Fratzscher, Alman ekonomisine yönelik en büyük tehdidin psikolojik olduğunu belirterek, Alman halkının ekonomik olarak korktuğu zaman daha az tükettiğini ve şirketlerin yatırımlarını kestiğini kaydetti. Fratzscher, "Kendimiz için bir ekonomik kriz oluşturma şeklimiz bu." ifadesini kullandı.

"ALMANYA'NIN DURGUNLUĞA GİRMESİ AB ÜYE ÜLKELERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Berlin Temsilcisi Alper Üçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın, teknik resesyona geçen yılın son çeyreğinde gireceğini ancak çok sınırlı bir büyüme ile teknik resesyona girişi bu yıla ertelediğini söyledi. Üçok, Almanya'da tüm verilerin, ülkenin teknik resesyona gireceğini öngördüğüne işaret ederek, "Ancak Almanya, teknik resesyona girmese dahi Alman ekonomisinin önümüzdeki dönemde çok yavaş bir büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor." dedi.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisine sahip olan Almanya'nın resesyona girmesinin, ülkenin hem AB hem de Avro Bölgesi'ndeki ağırlığı nedeniyle diğer AB üyesi ülkeleri de etkileyeceğini vurgulayan Üçok, şunları kaydetti: "İtalya, zaten uzun bir süredir resesyonun kenarında. Başta Fransa olmak üzere diğer önde gelen AB ekonomilerinde de büyüme çok yavaş, 2009-2010 mali krizinden en fazla etkilenen Güney Avrupa ülkelerinde yapısal sorunlar olduğu yerde duruyor. Ayrıca, son dönemde hızlı büyüyen Doğu Avrupa ülkelerinde de büyüme oranları düşüyor. Almanya'nın durgunluğa girmesi, ticaret ve yatırımlarda Almanya'nın önemli bir aktör olduğu AB üye ülkelerini olumsuz etkileyecektir."

Almanya'nın teknik resesyona girmesi halinde ekonomiyi canlandırıcı teşvik mekanizmalarının yürürlüğe girmesinin beklenebileceğine işaret eden Üçok, 2019'un ilk yarısında yaklaşık 45 milyar avro bütçe fazlası veren Almanya'nın özellikle altyapı, yenilenebilir enerji, dijital dönüşüm alanlarında yatırımlar ve bazı alanlarda vergi indirimleri ile iç piyasayı teşvik edici bir planlama içine girmesinin beklenebileceğini söyledi.

"AB'NİN YAVAŞLAMASI TÜRK İHRACAT SEKTÖRÜNE NEGATİF YANSIYABİLECEKTİR"
Alper Üçok, söz konusu teşvik planlamasının, iç piyasada kısıtlı bir canlanma yaratacağını ve Alman ekonomisindeki durgunluğun birçok nedeninden sadece birinin çözümlenmesi çabası olarak kalacağını belirterek, Çin'deki yavaşlama, Brexit, ABD ile muhtemel ticari sorunlar ve kilit piyasalardaki küçülmeler nedeniyle dış talep kaynaklı sorunların da Alman ekonomisini olumsuz etkilemeye devam edeceğini kaydetti.

AB ekonomisinin bir süredir yapısal sorunlarını çözemediği için zorluklar yaşadığını dile getiren Üçok, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sürekli ötelenen mali birlikle ilgili kurumsal reform ve dijitalizasyon gibi geleceğin ekonomilerine yönelik ortak strateji eksikliği artık üye ülke ekonomilerini olumsuz etkilemektedir. AB ekonomisinde ve özellikle Almanya'da ekonominin durgunluğa veya daha da yavaş büyüme dönemi içine girmesinin Türkiye ekonomisini de olumsuz etkileme potansiyeli yüksektir. Özellikle yeni ekonomi politikasının ihracata dayalı bir büyüme ekseninde oluşturulmaya çalışılması nedeniyle Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı ülkesi olan Almanya'nın ve en büyük ihracat bölgesi olan AB'nin yavaşlaması Türk ihracat sektörüne negatif yansıyabilecektir. Yılın ilk yarısında AB'ye yaptığımız ihracatın 2018'in ilk yarısına göre yüzde 0,4 düşüş göstermesi de üzerinde düşünülüp yeni stratejiler üretilmesi gereken yeni bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
15 ay sıra bekliyorlar... Dünyaya gelmeden satın alıyorlar
Bu kez sırada su zammı mı var?
Son dakika... Büyüme rakamları açıklandı
Ticaret savaşında tansiyon düşmüyor! ABD resmen yürürlüğe koydu