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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.06.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Alman ekonomisinde büyüme beklentileri düşük

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Alman ekonomisinde büyüme beklentileri düşük

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı "Bu yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinde görülen önemli büyümenin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri düşük" dedi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinde görülen önemli büyümenin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentilerinin düşük olduğunu duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. 

Raporda, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın, küresel ticaret ihtilafları gibi dış ekonomik ortamdan olumsuz etkilenmeye devam ettiği belirtilerek, "Bu yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinde görülen önemli büyümenin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri düşük. Sanayi üretimi, nisanda keskin bir düşüş gösterdi ve imalat sektöründeki yeni siparişler düşük seviyelerde istikrar kazandı." ifadeleri kullanıldı.
 
Ekonomide yavaşlamanın ilk belirtilerinin iş gücü piyasasında görüldüğü aktarılan raporda, istihdamdaki artışın düşük kalarak devam ettiği vurgulandı. 
Küresel ekonominin ticari ihtilaflardan "muzdarip" olduğu, bu ihtilafların Alman şirketlerinin yurt dışı siparişlerini etkilediği belirtilen raporda, ülkenin mal ve hizmet ihracatının nisanda cari fiyatlarla yüzde 3,4 azaldığı bildirildi. 

Raporda, ikinci çeyrekte ekonomideki durgun dönemden sonra gelecek çeyreklerde dış ekonomik ortamın kademeli iyileşmesinin ülke ekonomisine olumlu etkisi olacağı kaydedildi. 

Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü. 

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