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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

"Alman ekonomi zayıf fakat resesyon olasılığı düşük"

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"Alman ekonomi zayıf fakat resesyon olasılığı düşük"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, "Ekonomide şu anda daha güçlü bir yavaşlama veya belirgin bir resesyon beklenmiyor. Küresel ekonomik yavaşlama Alman ekonomisini etkiliyor" açıklamasında bulundu.

Almanya hükümeti, Alman ekonomisinde bir durgunluk olduğunu fakat belirgin bir "resesyon" olasılığının düşük olduğunu duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Alman ekonomisinin zayıf bir büyüme döngüsünde olduğunun belirtildiği raporda, “Ekonomide şu anda daha güçlü bir yavaşlama veya belirgin bir resesyon beklenmiyor. Küresel ekonomik yavaşlama Alman ekonomisini etkiliyor.” ifadesine yer verildi.

Raporda, küresel ekonomideki zayıflığın Almanya’nın dış ticaretinde etkisini gösterdiğinin belirtilerek, temmuz ayına göre ağustos ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatının cari fiyatlarla yüzde 2,4 azaldığı hatırlatıldı. Bakanlığın raporunda, hizmet ve inşaat sektöründeki büyümenin, ihracata bağlı imalat sektöründeki durgunluğu telafi ettiğine işarete edilerek, sanayi üretiminin ve yeni fabrika siparişlerinin azalmaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, ekonomik durumdan dolayı istihdam oluşturmanın yavaşladığı fakat son aylarda işsizlik oranının şaşırtıcı şekilde düşük kaldığı kaydedildi. Alman hükümeti, ekonomideki yavaşlamayı durdurmak için iş dünyasından gelen teşvik paketi çağrılarına olumlu cevap vermezken, analistler sanayideki yavaşlamanın diğer sektörlere yayılacağı endişesi taşıyor.

Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil başta olmak üzere Alman ürünlerine gelen yumuşak küresel talep ülkenin ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Öte yandan, Alman hükümetinin bu hafta sonbahar dönemi büyüme tahminini açıklaması bekleniyor. 

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