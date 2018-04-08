Alman devi DHL, Türkiye’de yeni yatırımlara göz kırptı

Türkiye ile Almanya arasında dönem dönem yaşanan siyasi gerilimler, ticareti etkilemiyor. Alman lojistik devi DHL’in Türkiye konusunda aklında en ufak bir soru işareti olmadığına vurgu yapan DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, DHL’in Türkiye’ye yatırımlarına devam ettiğini belirterek, inorganik büyüme yapabileceklerinin de sinyalini verdi.

TÜRKİYE’DE KONSOLİDASYONLAR DEVAM EDECEK

İnternet medyası ekonomi editörleri ile bir araya gelen Orkun Saruhanoğlu, Avrupa ya da başka ülkelerle zaman zaman politik anlaşmazlıkların olabileceğini, tüm bunların gelip geçici olduğunu söyledi. Yabancı şirketlerin Türkiye’ye olan ilgisinin devam ettiğini kaydeden Orkun Saruhanoğlu “Potansiyel olduğu takdirde ben açıkçası Türkiye’de yatırımları durduruyoruz veya geri çekiliyoruz gibi bir gündem beklemiyorum. Türkiye’de konsolidasyon devam ediyor ve devam edecek de... Türkiye’de lojistik pazarı çok parçalı. Yarın öbür gün yeni satın almalar olması beni hiç şaşırtmaz. Lojistik firmaları burada satın alma yapabilir. Kaldı ki biz de DHL olarak piyasa araştırmasını hep yapıyoruz. İşimizi büyütmek için organik büyümenin dışında mevcutta verdiğimiz hizmetlere ilave katma eğer yaratacak bir firma varsa satın alırız” dedi.

SPESİFİK ALANLARA ODAKLANAN MARKALARA BAKIYORUZ

Lojistikte özellikle spesifik alanlara odaklanan markalara baktıklarını ifade eden Saruhanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için ölçek tabii önemli ama hacmi büyütelim ya da ciro büyüsün diye satın alma yapma derdinde değiliz. Bizim için gerçekten müşterilerimize verdiğimiz hizmete bir katma değer yaratabileceğimiz bir hizmet türü varsa bunlarla ilgileniyoruz."

Türkiye’de 2 bin kişilik bir istihdamla altı farklı sektörde 115 büyük kurumsal müşteriye lojistik hizmeti verdiklerini belirten Saruhanoğlu, bu nedenle Türkiye ekonomisinin nabzını tutabilmek için doğru bir noktada bulunduklarını söyledi.







MAL HAREKETLİLİĞİ YOĞUN

DHL bünyesinde yurtdışında çalışırken 2015 yılı Eylül ayında Türkiye'de göreve başladığını söyleyen Saruhanoğlu "Türkiye’ye geldikten bir hafta sonra Rus uçağı düştü. Daha sonra referandum… Hepimiz zor dönemler atlattık. Bugün ile kıyasladığınız zaman kıyas kabul etmez. O gün her gün elimiz kalbimizdeydi, şu an öyle bir durum yok. Piyasa gayet hareketli gidiyor" diye konuştu. Bugün büyük firmalar arasındaki mal hareketliliğinin ciddi şekilde yoğun olduğuna işaret eden Saruhanoğlu, şunları söyledi: "Geçen seneden bu yana mal hareketleri ve mal çıkışlarında bir hareketlilik var. Bu trend 208’de de devam ediyor ve üç aydır yoğunluk yaşıyoruz. Bazı sektörlerde dönemsel veya bazı gelişmelere göre artışlar, azalışlar, sezonsallıklar oluyor ama genel trendde bir bozulma yok."

KUR HAREKETLİLİĞİ DRAMATİK DEĞİŞİKLİK YARATMAZ

Son dönem kurlarda yaşanan hareketliliğin mal hareketlerini kısmen etkileyebileceğini ancak dramatik bir değişiklik yaratmayacağını düşündüğünü aktaran Saruhanoğlu "Kur artışı ile ithalatta bir miktar düşüş olabilir. Ancak henüz piyasaya yansıyan bir durum yok. Sonuçta büyük firmalar planlamalarını senelik yapıyorlar.Mevcut durum planlama anlamında ancak 1 sene sonrasını etkiler" dedi.

21 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Türkiye’ye yaptıkları yatırımlara ilişkin de bilgi veren Saruhanoğlu, şöyle konuştu: Türkiye'ye yatırım konusunda DHL'de en ufak bir soru işareti yok. Bizim ilaç lojistiği yatırımımız darbe girişiminden sonra oldu. Bu gibi kararlar da önceden verilse de darbe girişiminden sonra geri çekilebilirdi ya da askıya alınabilirdi. Ancak hiç tereddüt bile yaşanmadı. Sağlık ilgili lojistik tesisimiz için için 21 milyon liralık yatırım yaptık. Bunun gibi yatırımları en iyi ihtimal 7 senede çıkarıyorsunuz."

“HER TÜRLÜ E-TİCARET İLGİ ALANIMIZDA”

Öte yandan Türkiye’de hizmet verilecek her türlü e-ticaretin de ilgi alanlarında olduğunu vurgulayan Saruhanoğlu "Tüketici DHL’i hiç görmeyecek. Biz malın ticaretini yapmayacağız, listemize girmeyecek. E-ticaret yapan firmalara kargo yönetimi gibi katma değer yaratılabilecek her türlü hizmeti sağlayacağız. Evlere teslimatı sadece belli başlı bazı bölgelerle sınırlı tutacağız. Bizim amacımız kargoculuk yapmak değil, amacımız dağıtım ya da depolama anlamında e-ticaret'in boşluklarını görüp bunu değerlendirmek" dedi.