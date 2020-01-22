MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı
GeriEkonomi Alman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Alman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı

Almanya’da DAX 30 Endeksi, 34 yıllık tarihinde ilk kez 13 bin 600 puan seviyesine çıkarak bir rekor kırdı.

Endeks güne 13 bin 614 puandan başlayarak, 2018 Ocak’taki rekorunu yeniledi. DAX 30 Endeksi, güne yüzde 13 bin 614 puandan başlarken 2018 Ocak’tan beri en yüksek seviyesine yükseldi. Daha sonra en yüksek 13 bin 640 puan seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

2018 Ocak’ta endeks 13 bin 597 puana yükselerek rekor kırmıştı. Analistler, ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasından sonra yatırımcıların hisse senetlerine daha güvenli baktıklarını belirterek, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki anlaşmaya rağmen küresel olarak kayda değer bir ekonomik toparlanma beklenmediğini vurguladı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle