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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Alman bankası küçülmeye gidiyor: Karında sert düşüş yaşandı

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Alman bankası küçülmeye gidiyor: Karında sert düşüş yaşandı

Deutsche Bank'ın karı ilk çeyrekte yüzde 79 azaldı. Alman bankası ABD ve Asya'da küçülmeye gidiyor.

Deutsche Bank’ın geçen yılın ilk çeyreğinde 575 milyon euro olan net karı, bu yılın aynı döneminde 120 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın birinci çeyreğinde piyasalardaki 376 milyon euroluk kar beklentisine karşın 120 milyon euro net kar elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde 575 milyon euro net kar açıklayan bankanın karı, böylece yaklaşık yüzde 79 azaldı.

2018 yılının ilk çeyreğinde, net gelirler ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 7 milyar euro oldu. Bunda, temel olarak döviz kuru hareketleri, özellikle avronun ABD doları karşısında değer kazanması ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığındaki düşük gelirler etkili oldu.

Bankanın yeni Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, konuya ilişkin açıklamasında hem varlık yönetimi işinde hem de Özel ve Ticari Bankacılık bölümünde iyi bir yolda olduklarını, ancak her ikisinde de karlılığı büyük ölçüde artırmaları gerektiğini dile getirdi.

Sewing, “Kurumsal ve Yatırım Bankamız da bazı alanlarda iyi durumda ve belirli alanlarda pazar payı elde ediyor. Ancak, bu işin diğer alanlarında yeterince güçlü değiliz. Bu nedenle kararlılıkla hareket etmeli ve stratejimizi ayarlamalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

"ABD ve Asya pazarında işlem azalacak"
Diğer yandan banka bir diğer yazılı açıklamasında ise Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı alanını yeniden şekillendirme ve ek maliyetleri azaltmaya yönelik bazı tedbirler alacağını duyurdu.

Açıklamada, bu kapsamda ve Avrupa’ya daha fazla odaklanmak amacıyla bankanın, özellikle kurumsal ve yatırım bankacılığı ile altyapı fonksiyonlarında, 2018'in geri kalanı boyunca işgücünü önemli ölçüde kısmayı ve özellikle ABD ve Asya'da tahvil satışları ve hisse senedi alım satım işlemlerini azaltmayı planladığı bildirildi.

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